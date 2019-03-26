Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении мужчины, 1988 года рождения, подозреваемого в пособничестве террористической организации и участии в деятельности такой организации. По версии следствия, он помогал террористам, обеспечивая их мобильной связью и банковскими картами.

Victor Задержание

Как считает следствие, подозреваемый хорошо знал, что двое его знакомых мужчин являются активными участниками запрещенной в РФ международной террористической организации, он разделял их преступные цели и сочувствовал им.

С июня 2018 года по февраль 2019 года предполагаемый пособник террористов содействовал своим знакомым и их единомышленникам, предоставляя им сим-карты и коды доступа для активации интернет-мессенджеров, а также банковские карты для перевода денежных средств с территории РФ.

Действиями сотрудников ФСБ и МВД России подозреваемый был изобличен и задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения, отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

При поддержке Росгвардии был проведен обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе обыска применялась цианоакрилатовая камера для отыскания отпечатков пальцев. Расследование уголовного дела продолжается.

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Ранее в 2018 году группа экстремистов, прикрывавшихся исламом, была осуждена на реальные сроки заключения в Санкт-Петербурге.