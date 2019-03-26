Чебоксары, 26 марта, 2019, 18:06 — ИА Регнум. В Чувашии за год на 4,8% выросло число подростков, состоящих на профилактическом учёте. Также увеличилось на 2,6% родителей, «отрицательно влияющих на детей». Об этом говорится в записке МВД по Чувашии о состоянии правопорядка по итогам 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Василий Максимов. По примеру старших (фрагмент). 1864

По данным полиции, в прошлом году в республике число несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, снизилось на 7,4%, с 324 до 300. При этом на 4,8%, с 1328 до 1392, выросло число подростков, состоящих в органах внутренних дел на профилактическом учёте: из них 32 условно осужденных, 15 осуждённых к обязательным работам, 75 находятся под следствием, 298 — не подлежащих уголовной ответственности, 20 — за употребление наркотических веществ, 11 — за употребление токсических и одурманивающих средств, 180 — за совершение административных правонарушений, 9 — вернувшихся из исправительных учреждений.

В структуре подростковой преступности 50,3% составили кражи, 9,8% — грабежи, 2,2% — побои, 0,8% — мошенничество, 0,5% — разбои.

По линии работы с несовершеннолетними составлено 7143 административных протокола (+6,2%), в том числе на подростков — 1593 (+3,2%), на родителей или лиц, их заменяющих, — 5036 (+6,2%), на иных лиц — 514 (+16,3%). Число несовершеннолетних, ранее совершавших преступления и совершивших их вновь, снизилось на 15,2% (с 66 до 56). 39 подростков пошли преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения (-11,4%).

По данным МВД по региону, на профилактическом учёте также состоят 1106 родителей, «отрицательно влияющих на детей». По сравнению с 2017 годом их число выросло на 2,6%. В суды направлено 34 материала для решения вопроса о лишении родительских прав, что на 13,3% выше уровня 2017 года. Кроме того, за злостное неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей к административной ответственности привлечены 4646 родителей, рост на 5,25% (в 2017 году — 4414).