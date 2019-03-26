На Украине суд продлил арест Вышинскому до 24 мая
Киев, 26 марта, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Подольский суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и продлил арест главного редактора новостного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая. Об этом сегодня, 26 мая, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Доманский рассказал, что защита Вышинского ходатайствовала о возвращении дела прокурору. Суд ходатайство отклонил. Также защита заявила отвод суду.
Гособвинение, в свою очередь, ходатайствовало о продлении ареста Вышинского до 24 мая. Суд ходатайство удовлетворил.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти сфабриковали против Вышинского обвинения в государственной измене. Киев преследует Вышинского исключительно из-за его объективной журналисткой работы.
Задержан Вышинский был 15 мая 2018 года, и с тех пор его не выпускали на свободу.