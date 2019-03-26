Киев, 26 марта, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Подольский суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и продлил арест главного редактора новостного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая. Об этом сегодня, 26 мая, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Константин Маковский. Узник (фрагмент). 1882

Доманский рассказал, что защита Вышинского ходатайствовала о возвращении дела прокурору. Суд ходатайство отклонил. Также защита заявила отвод суду.

Гособвинение, в свою очередь, ходатайствовало о продлении ареста Вышинского до 24 мая. Суд ходатайство удовлетворил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти сфабриковали против Вышинского обвинения в государственной измене. Киев преследует Вышинского исключительно из-за его объективной журналисткой работы.

Задержан Вышинский был 15 мая 2018 года, и с тех пор его не выпускали на свободу.