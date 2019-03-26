Ярославль, 26 марта, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Прокуратура подготовила судебный иск к мэрии Ярославля, в котором требует от властей отремонтировать Юго-Западную окружную дорогу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноперекопского района. В ходе проверки дороги правоохранители выяснили, что дорожное полотно не соответствует требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.

Юго-Западная окружная дорога в Ярославле

«Нарушение требований законодательства о безопасности дорожного движения могут повлечь за собой причинение вреда имуществу, угрозу жизни и здоровья владельцев транспортных средств, пассажиров и пешеходов, — говориться в официальном сообщении прокуратуры Красноперекопского района.

В исковом заявлении, поданном прокуратурой, уточняется, что мэрия Ярославля должна привести Юго-Западную окружную дорогу в соответствие требованиям дорожного ГОСТа. Городские власти прокомментировали поданный иск и объяснили, что работы на окружной дороге должен вести подрядчик, который проводил здесь ямочный ремонт.

«На балансе города находится участок Юго-Западной окружной дороги от Больших Полянок до Московского проспекта. В рамках гарантийных обязательств город будет вести претензионную работу, — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Подрядчиком, осуществлявшим работы на окружной дороге в Ярославле, является компания «Экоград». Ранее в мэрии города заявляли, что подрядчик на их претензии не реагирует.