Лондон, 26 марта, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут на волне сокращений стран ОПЕК+ и кризиса поставок из Ирака и Венесуэлы, 26 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 92 цента до $68,13 за баррель, нефть WTI выросла в цене на $1,28 доллара до $60,10 за баррель.

«Похоже, что беспокойство по поводу спроса отошло на второй план. Участники рынка снова сосредоточены на ограничении предложения», — считает аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

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