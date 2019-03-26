Калуга, 26 марта, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Порядка 41 млрд рублей из бюджетов разных уровней будет направлено в калужском регионе на реализацию национальных проектов. Об этом сегодня, 26 марта, в Калуге в частности шла речь на XI съезда депутатов представительных органов муниципальных образований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата законодательного собрания Калужской области

Admoblkaluga.ru На съезде

Для этого в калужском регионе поставлены задачи обеспечить естественный прирост населения и увеличить продолжительность качественной жизни. К примеру, в области уже расширены категории семей, имеющих право на выплаты, льготы и пособия. Количество многодетных семей в Калужской области увеличилось за пять лет с 7 тыс. 400 до 11 тыс.160. По уровню рождаемости калужский регион в Центральном федеральном округе уступает только Москве и Московской области.

Совместно с муниципалитетами в области активно решается вопрос обеспечения земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инфраструктурой. Кроме того, до 100 тысяч рублей увеличен размер регионального материнского капитала. Продлены выплаты на второго ребенка до трёх лет. К концу 2021 года предстоит полностью решить вопрос обеспечения местами в детских садах детей в возрасте до трёх лет.

На сегодняшний день стоит задача обеспечения доступным и качественным жильем жителей региона. В области, по статистике, приходится почти 30 квадратных метров на человека, но многие продолжают ютиться в общежитиях и на съемных квартирах. С 2019 года в регионе начинается новая программа по ликвидации аварийного жилья. Более 8500 человек уже переселены в новое жилье. Многие рассчитывают, что будут решены и их вопросы. На 4500 человек документы уже поданы.

Продолжается реализация проекта по формированию комфортной городской среды. До 2025 года предстоит придать новый вид еще 365 общественным пространствам. Заработала и региональная программа инициативного бюджетирования. В 2018 году на нее было выделено 30 млн рублей. В 2019 году финансирование из областного бюджета будет увеличено до 100 млн рублей.

«Нам необходимо сформировать среду, которая была бы привлекательна для тех, кто хочет жить в нашей области. Роль депутатского корпуса в этом — одна из самых важных», — подытожил работу съезда губернатор Анатолий Артамонов.