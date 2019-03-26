Москва, 26 марта, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Официальный представитель Renault на российском рынке объявил об отзыве 19 218 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Росстандарта.

(сс) MatanVizel Renault

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Renault моделей Sr Dokker и Sr Duster, реализованные в период с ноября 2017 года по настоящее время.

Причиной отзыва авто названо возможное неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике.

На отзываемых транспортных средствах будут проверены даты производства вакуумных усилителей тормозов и, при необходимости, осуществлена их замена. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.