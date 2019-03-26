Париж, 26 марта, 2019, 17:34 — ИА Регнум. В ходе государственного визита во Францию председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает 26 марта Синьхуа.

Russian.news.cn Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин

Китайский лидер, указав на ряд важных примеров взаимодействия двух стран в прошлом, а также отметив, что в нынешнем году отмечается 55-летие установления между ними дипломатических отношений, призвал продолжить политику и курс предшественников, всемерно укрепляя китайско-французское всеобъемлющее стратегическое партнерство.

В числе конкретных его направлений были названы взаимодействие в «Группе двадцати», координацию борьбы с климатическими изменениями, а также в защите международной системы торговли, сохранение основных целей и принципов Устава ООН и взаимную поддержку гуманитарных обменов. Си Цзиньпин отдельно высказался в поддержку европейской интеграции и ведущей роли в ней Франции и выразил надежду на скорое начало переговоров о зоне свободной торговли между КНР и ЕС.

Макрон, в свою очередь, заявил о готовности укреплять отношения в сфере авиации, космоса, атомной энергетики, сельского хозяйства, а также в научно-техническом сотрудничестве. Франция, по его словам, собирается принять активное участие в предстоящем в апреле втором форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути».

По окончании переговоров два лидера присутствовали на церемонии обмена документами по двустороннему сотрудничеству на рынках третьих стран.