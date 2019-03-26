Кайсери, Турция, 26 марта, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции ранены в результате перестрелки на территории аэропорта турецкого города Кайсери, сообщает 26 марта телеканал Haberturk.

Dickelbers Турецкая полиция

На данный момент известно, что пострадавшие обеспечивали безопасность в аэропорту. Раненые доставлены в больницу на машинах скорой помощи.

По версии ряда местных СМИ, между полицейскими возникла ссора, переросшая в драку и перестрелку.

Причины и подробности происшествия выясняются.