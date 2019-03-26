Ярославль, 26 марта, 2019, 17:29 — ИА Регнум. В Ярославском районном суде впервые пройдет процесс с участием присяжных заседателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Ранее присяжные рассматривали уголовные дела только на областном уровне, в последний раз два судебных процесса состоялись в 2017 году. 26 марта в районном суде состоялся отбор присяжных: избрана коллегия из шести человек и три запасных.

Сайт Ярославского райсуда Ярославский районный суд

Суд присяжных будет рассматривать уголовное дело об убийстве, обвиняемым по нему проходит 47-летний житель Ярославской области. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Следственного комитета, преступление было совершено в феврале 2018 года в поселке Козьмодемьянск Ярославской области.

«Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин дома вооружился самодельным огнестрельным оружием, снабженным самодельным глушителем. В процессе конфликта обвиняемый выхватил из рук мужчины оружие и произвел выстрел в потерпевшего, но промахнулся. Потерпевший попытался скрыться от него в доме, однако обвиняемый настиг мужчину и произвел в лицо последнего второй выстрел, явившийся причиной смерти на месте преступления», — говорится в официальном сообщении СКР об обстоятельствах убийства.

Рассмотрение уголовного дела начнется в Ярославском районном суде 27 марта.