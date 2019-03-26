Рим, 26 марта, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Велосипедистов в Италии могут обязать ездить только в шлеме, соответствующая норма содержится в законопроекте, внесенном в парламент депутатами от партии «Братья Италии», передает Il Sole 24 Ore во вторник, 26 марта.

Александр Дейнека. Итальянские рабочие на велосипедах. 1935

Тот же законопроект предполагает установление аппрета на езду на велосипеде по встречной полосе в пределах населенных пунктов. Также предлагается запретить езду на велосипедах, на которых не установлен номерной знак, и без страховки.

Необходимость принятия такого закона вызвана тем, что велосипедисты все чаще становятся виновниками ДТП, сказано в пояснительной записке к законопроекту.