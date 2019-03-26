Москва, 26 марта, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Минувший понедельник, 25 марта, в Москве стал самым тёплым днём с начала года. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

По данным синоптиков, накануне на метеостанции ВДНХ столбик термометра поднимался до +7,3 °C.

Вместе с тем абсолютный температурный рекорд остаётся не побит. Максимальная за всю историю наблюдений температура воздуха 25 марта была зафиксирована в 2014 году, когда в столице потеплело до +19,4 °C.

Напомним, согласно прогнозам, со среды, 27 марта, в Московском регионе ожидается очередное похолодание. Вновь пойдёт снег, а столбики термометров опустятся до +1 °C.

Однако уже с четверга на европейскую территорию России придут согретые Гольфстримом воздушные массы. Температура воздуха начнёт быстро подниматься, и к выходным в столице потеплеет до +10…+13 °C.