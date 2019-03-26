Белгород, 26 марта, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Главой администрации города Белгорода стал Юрий Галдун. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое решение на сессии 26 марта приняли депутаты Белгородского городского совета шестого созыва.

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На заседании присутствовали 34 депутата. Для победы кандидату необходимо было набрать две трети голосов. Четыре бюллетеня были недействительными. За Юрия Галдуна проголосовали 30 депутатов, Виктор Горлов и Оксана Михайлик получили ноль голосов.

Юрий Галдун принёс присягу мэра Белгорода. Для принесения присяги он выходил на сцену под звуки фанфар из главной темы космической саги «Звёздные войны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Константин Полежаев, переизбранный на пост сити-менеджера в конце 2018 года, ушёл в отставку 18 января 2019 года и перешёл на работу в областном правительстве. Он занял место заместителя губернатора — начальника департамента ЖКХ Юрия Галдуна, а тот, в свою очередь, был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Белгорода.

Приём документов от кандидатов на пост мэра был завершён 1 марта. Документы подали инженер филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» Виктор Горлов, первый заместителя главы администрации Белгорода и действующий врио мэра Юрий Галдун, управляющая ТСН «Генеральский» Оксана Михайлик, самовыдвиженцы Максим Климов и Сергей Деревянкин, кандидат от ЛДПР Евгений Дремов. Один из участников выбыл на первом этапе, так как не предоставил оригиналы документов в комиссию. По результатам собеседования наибольшее количество баллов набрали Юрий Галдун, Виктор Горлов и Оксана Михайлик. Их кандидатуры были вынесены на голосование депутатов.