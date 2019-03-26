Киев, 26 марта, 2019, 17:09 — ИА Регнум. На Украине продолжается обсуждение нового масштабного энергокризиса, который грозит стране уже 1 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

ИА REGNUM напоминает, что речь идет о проблемных потребителях электроэнергии, которых на Украине в настоящий момент более 1300 и которым 1 апреля могут прекратить поставки. Среди наибольших должников — водоканалы, но и теплокоммунэнерго, госшахты, промышленные и госпредприятия. Всем предприятиям и городам, в которых они расположены, с 1 апреля грозит масштабный энергетический кризис. В частности, известно, что около 5 млн жителей Украины уже с 1 апреля могут остаться без водоснабжения.

Среди тех, кто больше всего пострадает от этой ситуации, — подконтрольная Киеву территория Донбасса.

Сегодня, 26 марта, руководители украинской части бывшей Донецкой области обратились к президенту, премьер-министру и секретарю Совета нацбезопасности и обороны с просьбой срочно инициировать выделение 1,1 млрд гривен дополнительной субвенции для региона. Деньги, заявляют чиновники, должны быть направлены на погашение задолженности социально значимых объектов перед поставщиками электроэнергии для перезаключения новых договоров.

«С целью неотключения объектов питьевого водоснабжения и централизованного водоотвода от системы энергоснабжения как субъектов жизнеобеспечения стратегического значения, последствием которого могут быть катастрофические социальные и экономические события на всей территории Донецкой области, ОГА обратилась к минрегиону Украины», — сказано в письме.

В обращении также отмечается, что в январе 2019 года кабмин уже принимал решение о выделении 450 млн гривен из резервного фонда на обеспечение оплаты потребленной электроэнергии госшахтами — однако на сегодняшний день по неизвестной причине средства фактически на угольные предприятия не поступили.

20 марта на брифинге в Верховной раде народный депутат от «Самопомощи» Виктория Войцицкая заявила, что из-за бездействия государственных органов в ближайшее время на Украине может произойти экологическая катастрофа. Она не стала уточнять, в каких регионах наиболее проблемная ситуация, однако назвала причиной возможной экологической катастрофы «неуклюжую политику государственных органов».

Хотим предупредить вас, что уже в ближайшее время может произойти экологическая, техногенная катастрофа. В тысячах домов будет отключено водоснабжение. В одно прекрасное утро люди проснутся и не увидят воды, увидят неработающую канализацию», — заявила Войцицкая.

ИА REGNUM напоминает, что на начало марта нынешнего года задолженность угледобывающей промышленности Украины за потребленную электрическую энергию за два месяца 2019 года составляет 382 млн грн. Также специалисты заявляли, что по итогам первых месяцев функционирования розничного рынка электрической энергии общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%.