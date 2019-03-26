Москва, 26 марта, 2019, 17:47 — ИА Регнум. По уровню создания комфортных условий для бизнеса РФ уже опередила все страны Запада, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 26 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Счётной платы РФ Алексея Кудрина о том, что «внутренний драйв» экономики РФ снизился из-за того, чтобы приватизацию государственных активов поставили на паузу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выхода нет

«Понятие «внутренний драйвер» экономики — это что-то новое в теории, — признался Кагарлицкий. — До сих пор я не слышал, чтобы был такой экономический индикатор. Как его определять? По каким параметрам и признакам? Если Кудрин сможет объяснить, что он имеет в виду, то это потянет на Нобелевскую премию!»

При этом эксперт уточнил, что с апологетами приватизации всегда возникают сложности, когда их просят рассказать о пределах приватизации.

«Сколько бы они ни приватизировали, они всегда говорят, что сделанного недостаточно, — сказал Кагарлицкий. — А так есть в мире страны с практически нулевым уровнем государственного участия. Например, Сомали. В Конго очень низкая доля государственного участия. Мы как раз двигаемся в их сторону».

Что касается будущего России в случае, если идеи Кудрина будут услышаны и подняты на щит, то, как полагает Кагарлицкий, страну ожидает возвращение во времена «шоковой терапии» и экономической анархии.

«Вперёд в 1990-е годы, — сказал Кагарлицкий. — Это был период, когда паузы [в процессе приватизации] не было. Увы, доказать приватизаторам их неправоту можно только проведя эксперимент, но увы, доказывать уже становится некому, а самого экспериментатора надо отправлять под суд».

Само же разгосударствление экономики, как полагает эксперт, вовсе не приведёт к экономическому прорыву.

«Откуда у бизнесмена инвестиционный капитал для развития приватизированного им предприятия? Где он возьмёт деньги на модернизацию нового завода? — поинтересовался эксперт. — Кроме того, переделывать плохо работающее предприятие труднее, чем создать новое. А если бизнесмены не могут создать новое предприятие, то разве смогут они улучшить старое? Если бы рынок рос, а также были бы спрос, капитал и технические идеи, то никакое государственное вмешательство бизнесу бы не помешало. Более того, по налоговым льготам Россия уже опережает все развитые капиталистические страны, а уровень налогообложения у нас один из самых низких в мире».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, помимо недостаточной приватизации, ещё одной проблемой российской экономики Кудрин считает низкий уровень информатизации большей части министерств.

«Есть передовые министерства, где читаемые материалы или более-менее репрезентативные данные, но в большинстве случаев это очень слабые базы данных, недостоверные, необновляемые, ими очень тяжело пользоваться», — рассказал Кудрин.

По его словам, в год на информатизацию сейчас тратится 100 млрд (sic! — прим. ИА REGNUM ) рублей. Однако в целом эффективность данной информатизации пока низкая.