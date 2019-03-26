Иваново, 26 марта, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Полицейские задержали подозреваемого в совершении нападения на главу города Иваново Владимира Шарыпова.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По информации ivanovonews, в числе основных версий совершения нападения рассматривается политический заказ.

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Как сообщало ИА REGNUM, нападение было совершено вечером 14 февраля, в момент, когда Владимир Шарыпов подходил к своему дому. Неизвестный мужчина с битой напал на мэра. Тот оказал ему активное сопротивление и даже попытался задержать, однако нападавшему удалось скрыться. Сам Шарыпов получил травмы.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский взял расследование дела на личный контроль, потребовав найти виновных.