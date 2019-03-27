Углич, Ярославская область, 27 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Открыт прием работ на 8 ежегодный фотоконкурс «Точка на карте», проводимый в рамках XIII Международного фестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе». Тема конкурса — «Ритмы повседневности». С организаторами пообщался корреспондент ИА REGNUM.

Тальяна Валько «Внимательно». Финалист конкурса конкурса «Точка на карте» 2018 в номинации «Путешествия»

Под витиеватой формулировкой понимаются кадры, способные передать воспоминания современников, кадры об обыденной жизни, отражающие ее ежедневный ритм. Председателем жюри конкурса выступит Александр Китаев — историк, фотограф, член Союза фотохудожников России и Союза художников России. На его кураторском счету 18 различных выставочных проектов.

Александр Китаев

«Присуждение наград в предыдущие годы вызывало много споров и нареканий, поэтому на этот раз оргкомитет решил составить жюри из максимально независимых экспертов. Одним из показателей такой независимости является непричастность членов большого жюри к выбору предложенных тем и номинаций.

Они в этом году, на мой взгляд, не носят революционный характер, вполне традиционны для этого конкурса, демократичны, и позволяют участникам представить свои произведения практически во всех возможных жанрах фотоискусства».

Светлана Ткачёва Фотография из серии «Сезоны Веры». Гран-при конкурса «Точка на карте» 2018

«Если говорить о моих личных ожиданиях, то, простите за пафос, я хочу увидеть, как и чем живёт та или иная страна. Не как строятся заводы и фабрики, а как живут люди. Что они любят, от чего печалятся, чему радуются, от чего негодуют, чем восхищаются, над чем смеются и т. д. Жду, что фотографии участников конкурса будут умны и грамотны, лишены штампов, банальностей и запаха конъюнктуры. Буду рад любому индивидуальному, творческому подходу в решении той или иной конкурсной задачи. Словом, всматриваясь в фотографии конкурсантов я хочу удивляться, радоваться и гордиться неординарным творческим потенциалом человека с фотоаппаратом».

Юлия Кононенко «Сёстры с.Веселоярск, Алтайский край». Финалист конкурса «Точка на карте» 2018 в номинации «Человек»

[[flag-regnum]]] Как, по-Вашему, «Точка на карте» влияет на индустрию фотографии? Зачем все это нужно?

«У нас творческий конкурс и ни к какой индустриализации он не имеет отношения. Разве что спонсируют его как раз представители фотоиндустрии. Спонсируют, но не руководят, и не оценивают. Не знаю как у других членов жюри, но я ставлю перед собой задачу максимально противодействовать индустриализации творчества, и всемерно поощрять его индивидуализацию.

Зачем нужно? По большому счёту, выявив и отметив лучшие фотографии, мы даём некие образцы для следования (не путать с подражанием). Таким образом огромная армия проживающих в провинции фотолюбителей и фотографов (по правилам конкурса жители городов с миллионным населением не участвуют) получит некоторые ориентиры в своём творчестве».

Сергей Сутковой «Дорогами Дагестана». Финалист конкурса «Точка на карте» 2018 в номинации «Это Кавказ»

Спустя два этапа отбора 11 августа 2019 года жюри, состоящее из профессиональных фотографов и историков, выберет победителя Гран-При и лучшие работы в 5 номинациях: «Культура и традиции», «Расширения Человека», «Человек», «Путешествия», «Визуальные приключения».

Сам фестиваль фотографии пройдет с 7 по 11 августа в Угличе. Его цель — создать площадку, на которой объединятся любители и профессионалы в сферах фотоискусства и фотожурналистики. Гостей мероприятия ждут лекции, мастер-классы, творческие встречи и выставки, посвященные современной фотографии.

Ранее корреспонденты ИА REGNUM делились итогами прошлогоднего фестиваля.