Севастополь, 26 марта, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Оползневые процессы на Северной стороне Севастополя продолжают разрушать побережье, в районе Учкуевки обнаружены новые трещины. Об этом 26 марта журналистам сообщила начальник отдела геологического надзора за водными ресурсами Севприроднадзора Юлия Петрова.

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«Активность оползня не снижается. На сегодняшний день она составляет 60%. В советские годы единственным противооползневым мероприятием, которое использовалось здесь, была высадка кустарников на склоне. Но сейчас они не помогают», — отметила специалист.

По её словам, береговая полоса подмывается морем, что провоцирует сход грунта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года из-за высокой угрозы схода оползня власти Севастополя ввели режим повышенной готовности для сил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Северной стороне города.

«Сегодня активность оползня составляет 85%, и вызвано оно техногенной нагрузкой и водой, которая вымывает минеральные зерна, провоцируя сползание сыпучего грунта. В садовых товариществах «Парус» и «Лесовод», которые находятся в зоне риска, насчитывается 342 частных земельных участка, но большинство возведённых там домов не имеет правоустанавливающих документов», — отмечал и. о. заместителя губернатора Севастополя Владимир Татарчук.

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