Москва, 26 марта, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Нефть 26 марта прибавила в цене почти 1% за счет полной остановки экспорта венесуэльских углеводородов в США, а также благодаря ограничительным мерам ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Относительно позитивный настрой сохраняется с прошлой недели, когда Американский институт нефти отчитался о сокращении запасов сырья более чем на 14 млн баррелей за последние две недели. 26 марта поздно вечером организация опубликует данные за прошедшую неделю, а завтра выйдет аналогичный отчет от Управления энергетической информации США. Если текущее сокращение запасов продолжится, то нефтяные цены имеют все шансы преодолеть рубеж в $68 за баррель», — полагает эксперт.

Стоимость сырья могла бы быть гораздо выше уже сейчас. Тем не менее замедляющаяся мировая экономика заставляет инвесторов опасаться возможной рецессии, которая должна серьезно сократить спрос на топливо. Свежим поводом для беспокойства стала недавняя инверсия доходности долгосрочных и краткосрочных американских облигаций, произошедшая впервые с 2007 года. В прошлом подобное явление практически со 100% вероятностью предсказывало начало очередного экономического кризиса.

«Таким образом, долгосрочный рост нефтяных котировок в данный момент кажется маловероятным. Вполне возможно, что привнести позитив сможет долгожданное заключение торгового соглашения между США и КНР, представители которых должны встретиться в конце месяца. Однако отсутствие каких-либо новых подробностей по переговорам особого оптимизма не внушает», — считает Николаев.

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