Российские «Посейдоны» наводят ужас на США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Как Ближний Восток оказался в заложниках;
- США боятся российских «Посейдонов»;
- Вице-премьер Украины сделал заявление по поводу евроинтеграции;
- Общественники подали в суд на губернатора Севастополя;
- Ученица одной из московских школ получила ножевое ранение.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1307.