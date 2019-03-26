Пермь, 26 марта, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Пермского края не исключили вероятность очередного запрета Знамени Победы в Перми во время предстоящей 9 мая акции Бессмертный полк, сообщает 26 марта корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Знамя Победы

Данная информация была получена активистами движения «Суть времени» в ответ на обращение в местное МВД.

«В полномочия сотрудников органов внутренних дел не входит принятие решения о допуске граждан на то или иное массовое мероприятие», — говорится в ответе заместителя начальника полиции Акифа Гусейнова.

Сотрудник правопорядка также отметил, что правила посещения мероприятия устанавливаются организатором — координатором Всероссийской гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Пермском крае Анной Отмаховой, поэтому активистам стоит обратиться непосредственно к ней.

Напомним, 9 мая 2018 года сотрудники полиции запретили участие в акции Бессмертный полк гражданам, проносившим на мероприятие Знамёна Победы, что вызвало бурю негодования со стороны общественности.

Позднее прокуратура Перми установила, что данный факт был основан на правилах, утвержденных организаторами мероприятия во главе с Отмаховой, что противоречит федеральному закону «О Знамени Победы».

Примечательно, что сама Отмахова придерживается крайних антисоветских взглядов, суть которых сводится к приравниванию фашизма и коммунизма, что, как отмечают общественники, и является истинным мотивом запрета Знамени Победы во время шествия Бессмертного полка.