Белгород, 26 марта, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Прокуратура Белгорода принесла протест на отдельные положения Правил благоустройства, принятых Белгородским городским Советом 29 января 2019 года. Как сообщила пресс-служба ведомства, протест в частности касался главы, регламентирующей участие владельцев недвижимости в содержании прилегающих территорий.

Марина Каширская ИА REGNUM Белгород

Законом на граждан и юридических лиц обязанности по содержанию иных территорий, кроме земельных участков, находящихся в их собственности или владении, не возложено, считают в прокуратуре. Правила, возлагающие на владельцев обязанности по содержанию территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, в ведомстве сочли нарушение Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Городской прокурор потребовал привести Правила благоустройства в соответствие с действующим законодательством и взял исполнение требования на контроль.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, новая редакция правил с момента их обнародования вызывали у белгородцев только отрицательную оценку. Против принятия документа горожане даже выходили протестовать на улицы. Прокуратура раскритиковала документ ещё на стадии подготовки, однако на итоговой сессии депутаты заявили, что «максимально учли» все замечания.

В перечень работ по наведению порядка на прилегающей территории включили уборку мусора, опавших листьев и сорняков и исключили уборку снега, обработку тротуаров от гололёда, уборку засохших деревьев, вывоз травы и полив растений. Этой редакции большинством голосов были утверждены обновлённые Правила.