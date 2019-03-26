Москва, 27 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Закон о новом порядке расчета размера пенсий гражданам, получающим доплату из бюджетной системы РФ, Совфед рассмотрит на пленарном заседании 27 марта, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Речь идет о законе, который был внесен в Госдуму правительством в связи с ежегодным посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В частности, президент поручил пересмотреть систему расчета пенсий для малоимущих пенсионеров.

Закон касается неработающих пенсионеров, чей размер страховой пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. По закону, такие граждане должны получать доплату из федерального или регионального бюджета, чтобы общий размер их пенсии соответствовал ПМП в субъекте РФ.

Вместе с тем пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2019 года должны были увеличиться на фиксированную корректировку в среднем в 7%. Такие изменения предполагались в связи с законом об изменении параметров пенсионного законодательства, который предполагает рост пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 60 лет у женщин.

Однако не все пенсионеры почувствовали на себе эффект — как раз у тех, кто получает доплаты из бюджетной системы, общий размер пенсий остался прежним. Это связано с тем, что размер страховой пенсии вырос, но доплата уменьшилась, и пенсия осталась на уровне прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Закон меняет сложившуюся ситуацию и устанавливает, что индексация пенсии и ежемесячной денежной выплаты должна быть исключена из общей суммы пенсионного обеспечения для расчета доплаты. Таким образом, размер пенсионных выплат гражданина будет превышать ПМП в регионе.

Закон также предполагает обратную силу действия — нормы будут считаться вступившими в силу с 1 января 2019 года. Все неуплаченные с января средства будут перечислены пенсионерам до 1 июля 2019 года.

Кроме того, закон также обязывает правительство прописать методику расчета прожиточного минимума пенсионера для регионов. Такую поправку в инициативу внесли депутаты в ходе рассмотрения документа во втором чтении. Такая норма четко пропишет правила и методы установки ПМП, что ограничит возможности регионов намеренно занижать показатель.