Киев, 26 марта, 2019, 15:34 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают решение госкомпании «Нафтогаз» снизить с апреля на 2% цены на газ для населения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

Напомним, как заявили в компании, конечная цена газа для бытовых потребителей от «Нафтогаз Украины» составит 8,38 грн за кубометр топлива вместо 8,55 грн. Согласно объяснению представителей НАК, снизить стоимость газа удалось после изменения рыночной цены в сторону удешевления, а рыночные цены меняются из-за баланса спроса и предложения.

Украинский эксперт, глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус сегодня, 26 марта, заявил, что снижение цены обусловлено исключительно желанием «выбить» конкурентов с газового рынка.

Эксперт добавляет, что нынешнее снижение смотрится весьма странно на фоне того, что месяц назад тот же «Нафтегаз» говорил, что им критически не хватает денег на увеличение добычи, и тем более странно на фоне того, что ранее представители компании говорили, если не выполнять меморандум МВФ, то будет катастрофа для Украины. А этот меморандум, напоминает Герус, однозначно предусматривает повышение цен с 1 мая, и никакого понижения.

«Но «Нафтогаз» может себе позволить немного поиграть на понижение цены, потому что вопреки третьего энергетического пакета до сих пор владеет и управляет трубой (ГТС), с которой получает 3 млрд долларов в год. Конечно, субсидируя доходами от транзита свою торговлю газа, можно выбить с рынка любого конкурента, который такую трубу не контролирует. Это не имеет ничего общего с честной конкуренцией и конкурентным рынком. Завтра выборы закончатся, монополия передумает играть в доброту и все будет иначе. Надо осознавать, что конкурентный рынок газа для населения возникнет на уровне +30−40% к сегодняшнему. Я бы не рекомендовал идти на такой эксперимент, который еще мультиплицирует и так гигантские долги. В существующей ситуации лучше регулировать рынок и в дальнейшем, пока не будет наведен порядок с платежами и субсидиями», — анализирует ситуацию эксперт.

Также он призвал население Украины «хорошо понимать» эту ситуацию:

«Как говорили великие люди, когда садишься за покерный стол и в течение 30 секунд не понимаешь, кто здесь лох, значит, лох это ты. Поэтому давайте все хорошо понимать».

ИА REGNUM напоминает, что 22 марта президент Петр Порошенко заявил, что на сегодняшний день изменились оптовые цены на газовых рынках, поэтому и последовало соответствующее сообщение и украинского правительства, и НАК «Нафтогаз», что текущая ситуация позволяет не повышать тарифы. Вместе с тем он прогнозирует, что с 2023 года Украина может стать энергетически независимой и перестать импортировать газ, что приведет к более существенному снижению цен на газ.