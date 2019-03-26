Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В Министерстве финансов не сообщают, как именно ведутся расчеты, и их данные вызывают серьезные сомнения, «повышение» пенсий с учетом инфляций, демографии, ситуации на рынке труда может остаться лишь на бумаге, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 26 марта, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя заявления Антона Силуанова о росте пенсий.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Как сообщалось ранее, министр финансов заявил, что система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам этой программы до 20% в зависимости от уровня зарплаты и, кроме того, станет для государства дополнительным финансовым ресурсом в объеме до 1,5% ВВП.

«То, что говорит Антон Силуанов — это выводы. Но их нельзя оценивать, пока мы не понимаем, как именно они считают. Учитывают ли они только официальные данные о работе и средней зарплате? Закладывают они нынешнюю продолжительность работы или новую, которая стала на пять лет больше?

Непонятно, кого они включают в свою модельную группу, а расчет средней температуры по больнице тут неуместен. Можно сосчитать так, что при введении ИПК повышение действительно произойдет. Но экспертные данные свидетельствуют о том, что те, кто начинают трудовую жизнь сейчас, не будут получать пенсию хотя бы сопоставимую с той, что получают нынешние 80-летние.

К примеру, в Петербурге граждане возрастной категории 80+ получают в среднем от 30 до 40 тысяч рублей пенсии, потому что у них есть трудовые, блокадные, инвалидные надбавки. Средняя же пенсия у тех, кто прекращает работать сейчас — 14,5 тысячи рублей.

Поэтому если Силуанов говорит, что пенсия станет до 20% больше в сравнении с тем, что получают ныне выходящие на пенсию, да еще за вычетом инфляции, то это вполне правдоподобно. Только в этом «повышении» не будет повышения», — отметила Елена Кудрявцева.