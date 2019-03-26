Москва, 26 марта, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Говорить о том, что «правительство России нашло способ ускорить рост российской экономики», пока преждевременно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Цитата из к/ф «Богач, бедняк...» реж Арунас Жебрюнас. 1982. СССР Не справедливо

«В заявлении замруководителя аппарата правительства России Юрий Любимов ссылается на некое неназванное исследование, из которого следует, что Россия каждый год теряет до 8% роста из-за несовершенной системы контроля», — пояснил эксперт.

Но, во-первых, трудно комментировать некое неназванное исследование, которое никто не видел, методики подсчета никому неизвестны, а результаты просто озвучены одним человеком. Во-вторых, обещания удвоить, утроить и удесятерить темпы роста российской экономики звучат так часто, что, не только эксперты, но и рядовые граждане давно сбились со счета.

«При этом, как известно, отечественная экономика расширяется темпами, далекими не только от идеальных, но и вообще — от остро необходимых. Единственный, кому пока удавалось заметно ускорить темпы расширения отечественной экономики, правда, на бумаге, это Росстат», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий Любимов заявил, что Россия могла бы иметь темпы экономического роста, сопоставимые с самыми динамичными странами мира, если бы имела эффективную систему контроля и надзора.

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