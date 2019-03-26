Экономика России растёт, но темпами, «далекими от идеальных»
Москва, 26 марта, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Говорить о том, что «правительство России нашло способ ускорить рост российской экономики», пока преждевременно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
«В заявлении замруководителя аппарата правительства России Юрий Любимов ссылается на некое неназванное исследование, из которого следует, что Россия каждый год теряет до 8% роста из-за несовершенной системы контроля», — пояснил эксперт.
Но, во-первых, трудно комментировать некое неназванное исследование, которое никто не видел, методики подсчета никому неизвестны, а результаты просто озвучены одним человеком. Во-вторых, обещания удвоить, утроить и удесятерить темпы роста российской экономики звучат так часто, что, не только эксперты, но и рядовые граждане давно сбились со счета.
«При этом, как известно, отечественная экономика расширяется темпами, далекими не только от идеальных, но и вообще — от остро необходимых. Единственный, кому пока удавалось заметно ускорить темпы расширения отечественной экономики, правда, на бумаге, это Росстат», — отметил Коренев.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий Любимов заявил, что Россия могла бы иметь темпы экономического роста, сопоставимые с самыми динамичными странами мира, если бы имела эффективную систему контроля и надзора.
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