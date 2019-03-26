Москва, 26 марта, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, направленный на защиту европейских стран от энергетических ресурсов и влияния России. Американцы давно мечтают убрать Газпром с европейского рынка, заменив российский газ своим СПГ, при том что российский газ дешевле, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Для США политика — это продолжение экономики. Особенно это касается республиканцев, то есть Дональда Трампа. Реакция США является естественной на вступление в завершающую стадию газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Плюс данные трубопроводы ведут к ежегодным финансовым потерям Киева в размере примерно $3 млрд», — отметил эксперт.

Вероятно, эти потери, так или иначе, придется компенсировать Украине через кредиты МВФ и т. д. Следующей мишенью США должен стать другой крупнейший газовый экспортер — Катар, который занимает первое место по экспорту СПГ в Юго-Восточную Азию.

«Очевидно, что проекты «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» будут реализованы, при этом Украина сохранит газовый транзит в размере 10−15 млрд кубометров в год. Трубопровод — самый дешевый способ транспортировки топлива.

Для Европы это принципиальный момент, вопрос защиты своих экономических интересов, суверенитета от США, о чем говорил еще бывший канцлер Германии Герхард Шредер», — пояснил Разуваев.

Как сообщает ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. Проект предполагает выделение госдепартаменту $580 млн в 2021 финансовом году на эти цели, а также на стимулирование альтернативных инвестиций.

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