Патриарх Варфоломей нашел себе защиту «лучше», чем православная традиция?
Стамбул, Турция, 27 марта, 2019, 06:17 — ИА Регнум. Слова, сказанные Константинопольским патриархом Варфоломеем на церемонии рукоположения новых священников 17 марта, в праздник Торжества Православия, могут свидетельствовать о желании Фанара продолжить свою линию на «утверждение первенства», даже вопреки тем, кто предлагает соборное урегулирование того же украинского вопроса. О том, как на этом пути Фанар попадает во всё большую зависимость от решений, принимаемых в Вашингтоне, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Свое нежелание прислушиваться к мнению иерархов других православных Церквей патриарх Варфоломей постарался оправдать особой ролью Константинопольского патриархата, опиравшегося в своих возможностях на «трон Константина». Подразумевается, таким образом, что у Фанара самый большой исторический опыт в разрешении церковных вопросов нецерковными методами, с привлечением, как сейчас говорят, внешнего «административного ресурса».
Но такое ли это великое преимущество, учитывая, что ныне роль «трона Константина»,
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