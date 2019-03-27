Стамбул, Турция, 27 марта, 2019, 06:17 — ИА Регнум. Слова, сказанные Константинопольским патриархом Варфоломеем на церемонии рукоположения новых священников 17 марта, в праздник Торжества Православия, могут свидетельствовать о желании Фанара продолжить свою линию на «утверждение первенства», даже вопреки тем, кто предлагает соборное урегулирование того же украинского вопроса. О том, как на этом пути Фанар попадает во всё большую зависимость от решений, принимаемых в Вашингтоне, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Свое нежелание прислушиваться к мнению иерархов других православных Церквей патриарх Варфоломей постарался оправдать особой ролью Константинопольского патриархата, опиравшегося в своих возможностях на «трон Константина». Подразумевается, таким образом, что у Фанара самый большой исторический опыт в разрешении церковных вопросов нецерковными методами, с привлечением, как сейчас говорят, внешнего «административного ресурса».

Но такое ли это великое преимущество, учитывая, что ныне роль «трона Константина», т. е. самой сильной в политическом отношении мировой державы, принадлежит государству вовсе не православному? Так что апелляция Фанара к тому, что его «права и привилегии оспаривают с чисто светских позиций», всё больше напоминает громкий крик «держи вора!» в исполнении самого крадущего. На что может делать ставку Константинопольский патриархат, идя против всех традиций на поводу у вашингтонского «трона»?

Читайте статью Патриарх Варфоломей нуждается в Американской империи, и она в нём и другие статьи Станислава Стремидловского по церковно-политическим вопросам.