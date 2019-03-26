Киев, 26 марта, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Евроинтеграционные изменения, которые произошли на Украине в последние годы, всё еще не являются необратимыми, заявила вице-премьер-министр по европейской и евроаталантической интеграции правительства Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

Свое заявление чиновница сделала в рамках рабочей поездки в Житомир, где состоялась ее встреча со студентами, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 марта.

«Пять лет назад граждане Украины избрали путь возвращения в большую европейскую семью, и именно сейчас наша страна вплотную подошла к Рубикону, за которым внедренные за это время изменения могут стать необратимыми», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

В этом контексте она заявила о том, что Украине «чрезвычайно важно» защитить эту возможность евроинтеграции.

«При желании, к сожалению, всё еще очень легко можно отмотать назад все те преимущества, которые мы с вами уже получили. Их надо максимально защищать и дальше делать тем неинтересную и скучную бюрократическую работу по европейской интеграции», — подчеркнула вице-премьер-министр.

ИА REGNUM напоминает, что эту же тему 25 марта поднимал и президент Порошенко, также на встрече со студентами. В частности, он заявил, что Украина далеко продвинулась на пути евроинтеграции — «но, к сожалению, точку невозврата еще не прошли».

«Важно, чтобы в следующие пять лет реализации нашего плана Украина вплотную приблизились к членству в Евросоюзе и НАТО. Будем реалистами, будем говорить только правду. Возможно, мы и не пересечем еще финишную ленту, но в следующие пять лет уж точно мы пройдем точку невозврата», — отметил президент.

В феврале Верховная рада Украины приняла законопроект о внесении в конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства страны в Европейском союзе и НАТО.