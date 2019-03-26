Власти Бангладеш: с оппозицией не нужно ничего делать, она сама расколется
Дакка, 26 марта, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Министр информации Бангладеш и секретарь правящей партии «Авами лиг» по вопросам публикаций и пропаганды Хасан Махмуд заявил, что властям страны не нужно принимать никаких действий, чтобы расколоть оппозицию. Об этом сообщает бангладешское информационное агентство Протхом Ало.
Хасан Махмуд отметил, что партии, состоящие в оппозиционной коалиции «Национальный единый фронт» не смогут сосуществовать вместе также, как не могут смешаться масло и вода. По его мнению, привлечение в единый блок левых, правых и центристских партий само по себе создает деструктивную силу, которая и обрушит это объединение, для чего правительству нет необходимости принимать какие-либо меры.
Хасан Махмуд также заявил, что правительство, наоборот, заинтересовано в наличии сильной оппозиции. Однако, по его мнению, «Националистическая партия Бангладеш», являющаяся крупнейшей оппозиционной партией в стране, находится между участием и неучастием в политике.