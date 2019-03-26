Волхов, Ленинградская область, 26 марта, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Ленинградская область будет добиваться предоставления полного социального пакета для рабочих завода Ford во Всеволожском районе в случае ухода компании из региона. Кроме того, производственную площадку завода могут переуступить другим производителям автомобилей. Об этом заявил 26 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Ford.ru Завод Ford во Всеволожске

«Компания Ford неоднократно делала заявления о том, что у нее не очень получается работа на рынке легковых автомобилей. И это оценка не только ситуации по продажам в Ленобласти, но и в целом мировой тренд такой, что компания проигрывает своим конкурентам именно на объемах продаж легковых автомобилей», — сказал Дрозденко.

Он напомнил, что Ford высказывал намерения свернуть производство легковых машин не только в России, но и в Европе. Для Ленобласти, как указал Дрозденко, это станет «не очень приятным решением», хотя предприятие Ford Sollers во Всеволожске и не является крупным налогоплательщиком: за 2018 год оно заплатило лишь 150 млн рублей в казну региона.

«Учитывая, что весь бюджет Ленобласти составляет 150 млрд рублей, это несопоставимые цифры. Гораздо сложнее для нас представляется сохранение всех необходимых гарантий, компенсационных выплат и обязательств перед трудовым коллективом. Если компания Ford примет решение уходить с площадки во Всеволожске, первое, за что мы будем бороться и чего будем требовать от компании, это весь социальный пакет, который должны получить люди, которые работают на площадке», — пояснил Дрозденко.

Он напомнил, что во Всеволожском районе Ленобласти неплохой банк вакансий — более 3,5 тыс. рабочих мест, которые могут быть предложены работникам завода Ford. Сейчас трудовой коллектив завода состоит примерно из 700 человек.

«Кроме того, мы знаем, что при поддержке правительства РФ компания Ford уже сегодня ведет переговоры о возможной переуступке площадки другим компаниям, которые производят легковые автомобили и успешно реализуют их на российском рынке. Но сейчас об этом рано говорить, мы ждем официального заявления компании, они должны сделать его завтра», — добавил Александр Дрозденко.

Как стало известно, компания Ford Sollers в 2019 году может закрыть заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, где производят модели Ford Focus, Ford Fiesta, Ford EcoSport и Ford Mondeo. В России может остаться только завод в Елабуге, где выпускаются легкие коммерческие автомобили.