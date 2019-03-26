Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Значительный вклад в улучшение работы системы здравоохранения в Петербурге внесла координация деятельности учреждений разного подчинения, следующим шагом должно быть развитие электронного здравоохранения, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 26 марта, глава комиссии по здравоохранению и социальной политике петербургского парламента Елена Киселева, комментируя сообщения о показателях продолжительности жизни в Петербурге.

Torange.biz Медицина

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на отчетной коллегии городского комитета по здравоохранению заявила, что продолжительность жизни в Петербурге превысила 76 лет, что на три года выше среднероссийского показателя. Скворцова похвалила подчиненных за снижение уровня смертности трудоспособного населения, а также за достижение более низкого, чем в среднем в России, уровня младенческой смертности.

Читайте также: В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ

«Можно отметить, что комитет по здравоохранению стал лучше выполнять свою координирующую работу. В Петербурге есть медицинские учреждения разного подчинения — государственные и частные, федеральные и ведомственные. В 2018 году начали отдавать задачи федеральным учреждениям по их профилю, обратили внимание на ведомственную медицину, стали привлекать частные учреждения к решению государственных задач.

Еще один большой плюс — начало реализации проекта «Бережливая поликлиника» и прежде всего работа с регистратурой. Это не требует больших средств, но приносит огромный эффект.

Следующим шагом должно быть дальнейшее развитие электронного здравоохранения. Больные не должны «теряться», их нужно передавать от амбулаторных специалистов к стационарным и обратно. Должна быть видна вся картина состояния здоровья. Без электронного здравоохранения это невозможно, врачам нередко приходится начинать все сначала, теряя огромные ресурсы. Эта работа уже начата», — отметила Елена Киселева.