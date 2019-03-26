Москва, 26 марта, 2019, 14:17 — ИА Регнум. В Армении в последние недели активно обсуждается возможное переименование школы фигурного катания имени Ирины Родниной в Ереване. С предложением переименовать школу выступили члены Совета старейшин столицы, настаивающие на смене названия после поездки знаменитой фигуристки в Баку и участии в шествии, посвященном «ходжалинским событиям».

yerevan.am Ирина Роднина на открытии спортшколы в Ереване

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина считает, что не участвовала в Баку в «антиармянском» мероприятии и не митинговала там.

«Абсолютно… Я принимала участие в шествии в память о тех трагедиях, которые были двадцать с лишним лет назад… Везде, где люди гибнут — это трагедия. Люди вспоминают тех, кто пострадал. Это не значит, что это — против кого-то. Мы вообще не дружим с кем-то против кого-то. Для нас, для россиян, как Армения и армяне, так Азербайджан и азербайджанцы — это страны и люди, которые были когда-то частью Советского Союза», —сказала Роднина Русарминфо.

По словам депутата Госдумы, на самом деле речь идет не о школе ее имени, а о катке, который был построен на российские деньги.

«Это не школа носит мое имя, а каток, который был построен за счет Российской Федерации — миллионы средств, которые пришли исключительно из России. Это первое спортивное сооружение за последние двадцать с лишним лет, которое было построено в Армении. Это их право, что хотят, то пускай и делают», — сказала бывшая фигуристка.

Роднина отметила, что спокойно относится к переименованию школы в Ереване, но ей обидно за тех людей, которые «вложили душу и сердце» в строительство.

«Это их право, я сделала то, что я сделала. Называйте (школу — ред.) как угодно, Христа ради. Как корабль назовешь, так он и поплывет», — сказала депутат.

Ирина Роднина также добавила, что ее задачей является развитие массового детского спорта, и Баку она посещала, в том числе для обсуждения вопросов в этой сфере.