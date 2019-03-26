Калуга, 26 марта, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Международном аэропорту Калуга стартовал проект «Почтовая открытка», сообщила 26 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель аэропорта Елена Галанова. В общей зоне терминала А калужского аэропорта установлен почтовый ящик и стойка с бесплатными почтовыми открытками. Все пассажиры и гости аэропорта могут выбрать понравившуюся открытку, заполнить индекс и почтовый адрес получателя и отправить послание в любую точку мира.

Фото пресс-центра Международного аэропорта «Калуга». Церемония открытия проекта «Почтовая открытка» в калужском аэропорту

Представлено шесть видов открыток с видами Калуги и калужского аэропорта, которые победили в фотоконкурсе «Моя Калуга», проводившемся в феврале-марте 2019 года.

Акция продлится до 30 апреля 2019 года. Отдельно почтовые открытки, выпущенные по итогам фотоконкурса, можно будет приобрести в центральном отделении почтовой связи Калуги на площади Старый Торг.

Проект организован Агентство по развитию туризма Калужской области, Международным аэропортом «Калуга» и УФПС Калужской области — филиала «Почта России».

Напомним, международный аэропорт «Калуга» является членом ACI Europe (европейское подразделение Международного совета аэропортов), членом Ассоциации «Аэропорт ГА». В феврале 2018 года аэропорт в Калуге был признан «Лучшим аэропортом с пассажиропотоком до 0,5 миллиона пассажиров 2018 года» по результатам премии «Воздушные ворота России-2018», а также занял второе место среди всех аэропортов России как лучший объект авиатранспортной инфраструктуры в области обеспечения транспортной безопасности на премии Ассоциации транспортной безопасности.