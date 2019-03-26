Москва, 26 марта, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Жители России назвали пять жизненно важных целей в жизни. Лидирует в топ-5 приоритетных целей здоровый образ жизни (49%). Таковы данные исследования компании Ipsos, опубликованные на сайте Ассоциации туроператоров России.

Николай Терещенко. Товарищи, на зарядку! 1952

На втором месте — путешествия (32%). На третьем — образование детей (25%). Также в пятерку важных жизненных целей вошли: ремонт квартиры, дома, дачи (21%) и лечение (20%).

При этом наибольшая доля опрошенных на вопрос, от чего бы они отказались ради экономии денег, назвали путешествия (24%).

21% граждан РФ заявили, что, если бы пришлось экономить деньги, отказались бы от ремонта, 15% — от посещения кафе и ресторанов, 14% — от фитнеса и культурного досуга.

В 2019 году 46% жителей России ожидают ухудшения в области личных финансов. Столько же считают, что их материальное положение не изменится.

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Как сообщало ИА REGNUM, ОНФ вышел с инициативой компенсировать жителям России расходы на фитнес за счет налоговых вычетов.

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