Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 марта, 2019, 14:06 — ИА Регнум. С 26 марта 2019 года на объектах ФОК «Чемпион», к которому относится каток «Ледовый» в Переславле-Залесском, началось отключение электроэнергии по причине неоплаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.muchampion.ru Каток

Дети пришли на занятия по расписанию и увидели, что каток полностью обесточен. А это означает, что искусственный лед начал таять. Если электричество не будет включено в ближайшее время, придется намораживать лед заново. В переславском отделении компании ТНС-Энерго пояснили ситуацию.

«Действительно, каток «Ледовый» отключен за неуплату. Предупреждения выносились своевременно, но деньги не поступали. На сегодняшний день задолженность ФОК «Чемпион», чьи объекты стоят на отключение, составляет 550 тысяч рублей. Не оплачено энергопотребление за февраль и текущие платежи за март. У нас нет информации о том, когда будет произведена оплата. Вопрос решается на уровне вышестоящего начальства ТНС-Энерго и администрации Переславля-Залесского», — рассказала руководитель Переславского участка Юлия Епихина в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Оперативный комментарий администрации Переславля-Залесского получить не удалось.