США, 26 марта, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Тысячи ядовитых жаб вторглись в Палм-Бич-Гарденс на восточном побережье Флориды, вынуждая жителей беспокоиться за самых беззащитных города, сообщает 26 марта CBS News.

Цитата со страницы CBS в Twitter Жабы

Палм-Бич-Гарденс — небольшой (около 50 тыс. жителей) город, со множеством полей для гольфа, место жительства многих известных в США людей (особенно профессиональных гольфистов). Жабы буфо, также известные как тростниковые жабы, зашли в город толпами. Местные жители рассказывают, что нельзя даже пройти по траве, не наступив на жабу, они буквально повсюду.

Эксперт по удалению вредителей Марк Холладей сказал, что, вероятно, жабы вышли в массовом порядке, чтобы размножаться, а дождливая и теплая погода в регионе способствуют этому намерению. По его мнению, велика вероятность, что в ближайшие недели жаб станет еще больше.

Жабы, которые могут весить около полутора кг, имеют ядовитые железы за глазами, которые выделяют токсин, способный быть смертельным для домашних животных, которые лижут или едят амфибий. Смерти людей от этих жаб редки.

Тростниковые жабы, которые являются уроженцами Южной Америки, были впервые привезены во Флориду в 1930-х годах в попытке жителей бороться с вредителями на полях сахарного тростника.