В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ
Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Об этом сообщила 26 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на коллегии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, передает ТАСС.
По словам Скворцовой, только за прошлый год продолжительность жизни населения Северной столицы возросла на полгода.
Министр отметила, что показатель смертности трудоспособного населения в Петербурге приблизился к целевому показателю, заложенному в национальном проекте «Здравоохранение», составив в 2018 году 370 случаев на 100 тыс. населения в год.
При этом уровень младенческой смертности в Санкт-Петербурге остается одним из самых низких в стране: 3,7 случаев на 1 тыс. родившихся.
Как отмечает ИА REGNUM, по данным Петростата, в 2018 году в Петербурге родилось 63 871 человек. Скончалось 59 424 человека. На сердечно-сосудистые заболевания приходится 56% смертей, на онкологические — 21,3%, на третьем месте в списке причин смерти — внешние причины (5,4%).
Младенческая смертность в прошлом году составила 242 случая против 245 годом ранее.