Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветераны на Невском проспекте в День Победы

Об этом сообщила 26 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на коллегии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

По словам Скворцовой, только за прошлый год продолжительность жизни населения Северной столицы возросла на полгода.

Министр отметила, что показатель смертности трудоспособного населения в Петербурге приблизился к целевому показателю, заложенному в национальном проекте «Здравоохранение», составив в 2018 году 370 случаев на 100 тыс. населения в год.

При этом уровень младенческой смертности в Санкт-Петербурге остается одним из самых низких в стране: 3,7 случаев на 1 тыс. родившихся.

Как отмечает ИА REGNUM, по данным Петростата, в 2018 году в Петербурге родилось 63 871 человек. Скончалось 59 424 человека. На сердечно-сосудистые заболевания приходится 56% смертей, на онкологические — 21,3%, на третьем месте в списке причин смерти — внешние причины (5,4%).

Младенческая смертность в прошлом году составила 242 случая против 245 годом ранее.