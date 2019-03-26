Москва, 26 марта, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Признание правительством РФ проблем с ростом экономики в стране — это уже большой шаг навстречу к их решению. Как в вопросах управления, так и в вопросах контроля бизнеса подход устаревший, не современный, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«В Минэкономразвития РФ озадачены трансформацией делового климата и уже обратили внимание на запуск механизма оперативного реагирования власти на проблемы бизнеса, совершенствование законодательной базы.

Низкий уровень качества кадрового состава, отсутствие стремления развиваться как профессионалы и отсутствие понимания другого уровня темпов работы, возможностей обработки задач/ситуаций — это всё элементы торможения для экономики страны», — пояснила эксперт.

К сожалению, пока что получается, что в Москве одни специалисты учатся высокоэффективной работе в разных бизнес школах, повышению уровня качества выполнения задач, а в регионах, преимущественно, сохраняется модель поведения, при которой главное быть на рабочем месте с 9 утра до 6 вечера.

«Развиваться всей стране только за счет Москвы не получится, потому нужно переносить опыт и знания эффективной работы ведущих специалистов, топ-менеджеров, с использованием современных технологий в вопросах управления и контроля во все сферы жизни страны. И тут важно не изобретать новые методики и экспериментировать, а брать успешный опыт других стран», — считает Сальников.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий Любимов заявил, что Россия могла бы иметь темпы экономического роста, сопоставимые с самыми динамичными странами мира, если бы имела эффективную систему контроля и надзора.

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