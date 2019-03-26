Киев, 26 марта, 2019, 13:48 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 26 марта, эксперты и политики обсуждают состоявшуюся накануне в Москве пресс-конференцию «перебежчика» из Киева, подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

Напомним, Прозоров заявил журналистам, что с 2014 года сознательно сотрудничал со спецслужбами России и дал информацию по ряду резонансных вопросов — от тайных украинских тюрем в Донбассе до сбитого в 2014 г. самолета, следовавшего рейсом МН-17.

Проколы и даже трагедии бывают у любой спецслужбы, но с украинской спецслужбой всё гораздо хуже — она неизлечимо больна, у нее «институциональный СПИД», — заявил, в частности, политолог Виктор Небоженко.

По словам эксперта, даже война на Украине не вылечила СБУ и не сделала лучшей, из-за позиции лидеров страны.

«Дело в том, что глубоко коррумпированная власть объективно и инстинктивно не хочет и не может, чтобы в стране были сильные, патриотические и профессиональные спецслужбы и военные. Они — прямая угроза гражданским ворам, мародерам, коррупционерам во всей власти. Поэтому «приручение и разложение» силовиков — первейшая задача любых антипатриотичных, циничных и коррумпированных политиков, которые регулярно приходят к власти в Украине. Такая власть, с одной стороны, ненавидит, презирает и боится любых силовиков, а с другой, быстро научила их жить по своим подлым законам и активно использовать против своих политических противников и экономических конкурентов. А Порошенко здесь не исключение, а более талантливый «эксплуататор» всех силовиков в пользу своих интересов, а не Украины», — подчеркнул политолог.

Журналист и политолог Юрий Бутусов призывает руководство Украины по итогам этой истории, наконец-то, обратить внимание на деятельность органов контрразведки и внутренней безопасности СБУ.

«Здесь нужны лучшие материальные условия, самые лучшие кадры, самый жесткий отбор и самое быстрое задержание или увольнение в случае противоправной деятельности. В настоящее время контрразведчики и сотрудники департамента защиты государственности получают зарплату даже меньше ряда других подразделений СБУ, например «К», которые не направлены на борьбу с РФ», — отмечает он.

Вместе с тем Бутусов заявил, что Прозоров на пресс-конференции озвучил информацию, которая не является секретной, не засветил актуальные проблемы и кадры СБУ.

«Это значит, что он реально плохо осведомлен и был отсечен от основного массива информации», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в службе безопасности Украины признали, что подполковник Прозоров занимал должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ (Антитеррористического центра) СБУ, однако подчеркнули, что он был уволен из органов за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера.