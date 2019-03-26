Москва, 26 марта, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Если конфликт в Сирии не удастся разрешить в ближайшем будущем, Европу захлестнут новые волны миграции беженцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 марта заявил президент Ливана Мишель Наим Аун на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«У Европы есть непосредственная заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации, поскольку находящиеся в Ливане сирийские беженцы недовольны экономической обстановкой в стране. В ближайшем будущем начнутся новые и новые волны сирийских мигрантов из Ливана в Европу», — заявил он.

В Ливане в настоящее время находится 500 тыс. палестинских и 1,5 млн сирийских беженцев, что очень много для такой малой страны, подчеркнул президент.

«Ситуация на самом деле очень непростая. Мы ведём работу со странами Евросоюза и надеемся, что они уже сейчас начнут демонстрировать некую гибкость, свою позицию изменят — так, что не повторится ситуация с палестинцами, когда нам на протяжении 70 лет говорили, что вот-вот эту ситуацию разрешат, а теперь говорят, что палестинцы должны остаться в Ливане», — указал он.