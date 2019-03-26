Киев, 26 марта, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Западные страны опасаются, что новый президент Украины не сможет и дальше проводить реформы в стране, сказано в статье дипломатов Матиаса Уильямса и Габриэлы Бачинской, опубликованной 26 марта агентством Reuters.

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Авторы статьи считают, что действующий президент Пётр Порошенко«перевязал рану под названием Донбасс так, что 90% людей в стране ее не ощущают». Однако при этом Порошенко крайне коррумпирован и не делает необходимых шагов для борьбы с коррупцией.

Юлия Тимошенко также является для Запада противоречивым вариантом. Авторы напомнили о политическом преследовании Тимошенко при президенте Викторе Януковиче и её тюремном заключении. С другой стороны, ей вспоминают газовые контракты с Россией, которые были якобы не выгодны Украине.

О Владимире Зеленском никто ничего не знает. Новое лицо привлекает голоса избирателей, особенно молодёжи. Авторов статьи тревожит связь Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. Они сомневаются, что Зеленский сможет защитить от Коломойского государственный «Приватбанк».

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Напомним, 31 марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. По данным опросов, в предвыборной гонке лидируют три кандидата. В сумме они набирают чуть более 60% голосов. Лидером избирательной кампании пока что является актёр Владимир Зеленский. Среди всех кандидатов у него также наименьший антирейтинг.

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