Мещовск, Калужская область, 26 марта, 2019, 13:26 — ИА Регнум. В Калужской области 48-летний житель Мещовска подозревается в покушении на убийство. Об этом 26 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Адриан Суконкин.

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По версии следствия, на автомобильной парковке около супермаркета в Мещовске подозреваемый встретил бывшую жену с мужчиной. Подозреваемый достал из автомашины обрез ружья и дважды выстрелил. Выстрелы пришлись в сторону, но затем нападавший пытался нанести мужчине удары саперной лопатой. Оба орудия потерпевший выхватил у нападавшего, после чего подозреваемый сел в свой автомобиль и уехал.

Следователи изъяли обрез ружья и лопату, назначили необходимые экспертизы, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемому предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.