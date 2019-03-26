Вашингтон, 26 марта, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Российский хоккеист Александр Овечкин сфотографировался с портретом первого президента США Джорджа Вашингтона.

Instagram (пользователь nastyashubskaya) Александр Овечкин

Фотографию нападающего Washington Capitals в своем Instagram выложила его жена Анастасия Шубская.

Напомним, 25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп встретился с хоккеистами клуба Washington Capitals, которые выиграли Кубок Стэнли. На встрече Трамп заявил, что он является поклонником российского хоккеиста Овечкина.

Напомним также, что с 2005 года Александр Овечкин играет в составе Washington Capitals.

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