Киев, 26 марта, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Вечером в понедельник, 25 марта, в эфире своего собственного телеканала «Прямой» президент Украины Петр Порошенко сказал, что украинцам не следует становиться на колени перед Владимиром Путиным. И эта глубокая мысль, по-видимому, показалась ему столь важной, что чуть позже пиарщики Порошенко разместили соответствующий ролик еще и на его странице в Facebook.

Василий Суриков. Нищий, стоящий на коленях. 1886

Переполняясь воображаемым гневом, президент Украины говорил, что «украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощение у Путина». Порошенко рекомендовал «запомнить, что Москва слезам не верит». И уже в полном пароксизме цитировал гимн украинских нацистов, а конкретно те строчки, в которых слушателей призывают не плакать.

Кто конкретно призывал граждан Украины ко всем этим странным действиям, Порошенко не сказал. Но все поняли, что он имел в виду своего конкурента по предвыборной гонке и, видимо, шестого президента Украины Владимира Зеленского. Тот пять лет назад, когда еще не занимался политикой, сказал, что готов встать перед Путиным на колени. Когда теперь его попросили объяснить, что он тогда имел в виду, Зеленский объяснил: он готов встать на колени сам, лишь бы этого не нужно было делать Украине.

Такое объяснение тоже выглядит избыточно риторическим, но на фоне Порошенко Зеленский смотрится бастионом здравого смысла. По крайней мере, он говорит без надрыва. Пятый же президент Украины в очередной раз выступил в жанре опереточной истерики. Сначала пугал сограждан несуществующими проблемами, все глубже погружаясь в воображаемые поражения и унижения, а потом решительно призывал не допустить им же самим придуманных проблем.

Постоянная работа Порошенко в таком жанре свидетельствует прежде всего о невысокой культуре. Малоталантливый артист, не способный ни к нужному тону, ни тем более к полутонам, пытается удержать зал с помощью истерики. Со стороны кажется, что Порошенко слишком уж низкого мнения о своей аудитории. Но нельзя полностью исключать, что избранная им методика окажется эффективной.

Также можно в очередной раз констатировать, что Порошенко намерен выиграть выборы за счет подмены повестки и подмены понятий. О реальной ситуации на Украине ничего хорошего сказать он не может. Под его собственным чутким руководством страна, благодаря майдану в начале 2014 году вставшая на краю социально-экономической пропасти, сделала большой шаг вперед. Отсюда и сведение всей повестки к тезису «иначе Путин нападет». Не время обсуждать миллиардное воровство, развал инфраструктуры и постоянное вранье. Надо сплотиться.

Но интересно также, почему Петр Порошенко постоянно подбирает для своих выступлений темы поражения и унижения. Тема вставания на колени появлялась в его перформансах бесчисленное множество раз. Возможно, мы имеем дело с хорошо знакомым психоаналитикам защитным механизмом, когда человек, запретивший себе говорить нечто важное прямо, тем не менее раз за разом проговаривается об этом важном. Мысли, покорившие его подсознание, требуют выхода — например, в форме категорического отрицания. Эти мысли можно произнести, как бы категорически их отвергая, это неважно — важно само их произнесение.

За последние пять лет Петр Порошенко, бывший советский школьник, бывший прихожанин православной Церкви, бывший «дружественный России» министр и бизнесмен, успел во имя повышения рейтинга и сохранения власти предать столько того, что некогда было для него важным, что ему, кажется, все-таки стыдно. Он не просто хочет встать на колени — он мечтает об этом. Только так он мог бы справиться со своим чувством вины. И если вставать на колени нельзя, значит, нужно хотя бы непрерывно напоминать себе об этом своем самом глубоком желании.