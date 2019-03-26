Москва, 26 марта, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Региональная структура трудовой занятости граждан России складывалась в текущую форму под влиянием множества факторов. Здесь и советское наследие пространственного развития страны, и климатические различия регионов, и исторические векторы заселения территорий, и множество других факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Николай Кузнецов. На заработки. 1882

«И все они сегодня сходятся в модели мирового хозяйства, где для России отведена роль экспортера сырьевых ресурсов. А это значит, что и тепловая карта уровня занятости российских тесно связанна с финансовыми потоками, циркулирующими вдоль экспортно-сырьевой производственной цепочки», — отметил эксперт.

Чем ближе в физическом смысле регион к этой системе, тем лучше и его финансовое состояние, и, как следствие, выше температура на рынке труда. Потому что даже если кому-то не хватило места на предприятиях непосредственно связанных с добычей или обработкой сырья, всегда можно применить свои способности в других сферах, прежде всего, в сфере услуг, куда перераспределяются средства, заработанные в экспортно-сырьевом секторе.

«Помимо этого главного контура, можно выделить и второстепенный, который определяет картину занятости внутри самого региона. Из-за высокой централизации межбюджетных отношений, финансовый ресурс, прежде всего, аккумулируется в региональных центрах, дополнительно стимулируя увеличение разрыва в уровне занятости в центре и на периферии, куда финансирование идет по остаточному принципу», — пояснил Быков.

В итоге получаем нарастающее социально-экономическое неравенство российских регионов, которое в долгосрочной перспективе невозможно исправить, даже с помощью корректировок политики распределения денег из федерального бюджета в сторону «уравниловки». Нужен комплекс мер, который включал бы в себя и поправки к налогово-бюджетной политике в отношении экономически слабых регионов, и политику опережающего развития несырьевых секторов экономики, которые помогут регионам сформировать новые источники доходов местных бюджетов.

«И здесь, конечно же, никуда без новых технологий и особенно полюбившейся российским властям цифровизации. Но нужно понимать, что цифровизация — это лишь инструмент, который, во-первых, можно использовать как во вред гражданам, слепо стремясь лишь к сокращению издержек, так и на пользу, создавая высококвалифицированные рабочие места.

А во-вторых, не стоит забывать, что сама по себе цифровизация ничего не может сделать, ее польза может проявиться, лишь при наличии сложных производственных цепочек», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, самый высокий уровень занятости населения на начало 2019 года наблюдался на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах трудоустроены 77,2% и 75,6% населения.

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