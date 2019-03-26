Москва, 26 марта, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует построить новую, высокотехнологичную экономику, быстрому развитию которой должны помочь национальные проекты, заявил 26 марта премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минфина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Однако для этого следует упростить порядок закупок для государственных нужд, отметил глава правительства.

«Надо признать, контрактная система остаётся сложной и не достаточно гибкой для тех задач, которые стоят в рамках национальных проектов. Она не соответствует потребностям дня. Я дал поручения подготовить предложения, как нам упростить контрактную систему», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев оценивает позитивно ситуацию в российской экономике.