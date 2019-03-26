Медведев поручил упростить в РФ систему госзакупок
Москва, 26 марта, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует построить новую, высокотехнологичную экономику, быстрому развитию которой должны помочь национальные проекты, заявил 26 марта премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минфина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Однако для этого следует упростить порядок закупок для государственных нужд, отметил глава правительства.
«Надо признать, контрактная система остаётся сложной и не достаточно гибкой для тех задач, которые стоят в рамках национальных проектов. Она не соответствует потребностям дня. Я дал поручения подготовить предложения, как нам упростить контрактную систему», — сказал Медведев.
Как сообщало ИА REGNUM, Медведев оценивает позитивно ситуацию в российской экономике.