Москва, 26 марта, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Защита футболиста Александра Кокорина подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил адвокат игрока Андрей Ромашов, 26 марта сообщает «Чемпионат».

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

"Наша жалоба ушла в ЕСПЧ. Эту жалобу там могут либо коммуницировать в течение месяца, либо нет. Сама она не влияет на российское законодательство», — сказал Ромашов.

По его словам, если жалобу удовлетворят, то это будет говорить о нарушении европейской конвенции о защите прав и свобод. Кроме того, положительный ответ от ЕСПЧ может быть рассмотрен как вновь открывшееся обстоятельство в деле.

Напомним, Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым являются фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное судебное заседание по уголовному делу футболистов назначено на 3 апреля.