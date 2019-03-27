Вашингтон, 27 марта, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Опасность наркотизации населения станет еще более острой от того, что ее пытаются сделать официально разрешенной. Об опаснейших экспериментах на почве частичной легализации наркотиков в США и Европе рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Василий Верещагин. Опиумоеды (фрагмент). 1868

До сих пор США использовали наркопотоки с троякой целью — обкатка новых социальных технологий, снижение потенциала стран-конкурентов и уничтожение «лишнего человеческого материала». Сочетание пропаганды потребительства, индустрии развлечений и «неуловимой» наркоторговли успешно с точки зрения западных социальных инженеров сокращает население и гасит социальную напряженность. Теперь, когда, судя по всему, достигнутые результаты признаны перспективными, штатовские специалисты по наркотизации готовы выйти на новые рубежи. Обкатывать применение яда предполагается прямо на своем населении. Возможно, именно так стоит истолковать новые рекомендации корпорации RAND, советующей создавать в городах «специальные места, где медицинские работники станут контролировать прием наркотиков».

Таким образом, задача уничтожения производств и каналов распространения наркотиков подменяется задачей их «безопасного» (а значит, в перспективе более широкого) употребления. Пропаганда таких центров для наркоманов и легализация оборота наркотиков станут еще одним шагов в «светлое будущее», в котором наркотизация станет привычным и массовым явлением. Как же видят специалисты корпорации RAND путь от нынешнего «несовершенного» законодательства США в наркоманский концлагерь?

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