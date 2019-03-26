Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 13:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 29 марта 2019 года в Ледовом дворце пройдет концерт, посвященный 25-летию группы «Ночные снайперы». Об этом 26 марта сообщил сайт компании Matreshka Concerts.

Roman Boldyrev Ночные снайперы

Отмечается, что специальным гостем мероприятия станет Светлана Сурганова, ранее игравшая в этом музыкальном коллективе. Для турне, приуроченного к 25-летию, группа подготовила шоу с новым светом и сценографией, в программу которого войдут самые любимые хиты поклонников.

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Напомним, группа «Ночные снайперы» была создана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Её бессменным лидером является Диана Арбенина. Светлана Сурганова покинула коллектив в декабре 2002 года.